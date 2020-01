Australian Open, malori in campo per il fumo degli incendi: sospesi i match di qualificazione (Di martedì 14 gennaio 2020) Il fumo degli incendi mette in crisi gli Australian Open di tennis. La prima giornata di qualificazione dello Slam è stata rinviata ed è stata decisa anche la sospensione degli allenamenti a meno di una settimana dall’avvio del primo grande torneo grande dell’anno. L’aria irrespirabile ha messo a dura prova la resistenza degli atleti: il match tra Maria Sharapova e Laura Siegemund allo stadio “Kooyong”, dove è in corso la tradizionale partita di esibizione prima del via degli Australian, in programma dal 20 gennaio al 2 febbraio, è stato sospeso proprio a causa della pessima qualità dell’aria. A crollare invece sul campo del Melbourne Park è stato la giocatrice slovena Dalila Jakupovic costretta a ritirarsi a metà partita di qualificazione perché colpita da una forte tosse. Era in vantaggio nel confronto della svizzera Stefanie Voegele ma a un certo punto si è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : Uno dei momenti più toccanti della storia degli Australian Open... Le lacrime di #Sampras per Tim #Gullikson ???… - Araett : Australian Open: la giocatrice ha una crisi respiratoria a causa del fumo degli incendi - TutteLeNotizie : Australian Open, malori in campo per il fumo degli incendi: sospesi i match di… -