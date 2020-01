Arrivano gli “xenobot”, i primi robot viventi fatti di cellule (Di martedì 14 gennaio 2020) Si chiamano ‘xenobot‘, sono fatti di cellule viventi e sono forme di vita completamente nuove. Gli scienziati che li hanno creati li definiscono i primi robot viventi. “Una nuova classe di artefatti: un organismo vivente, programmabile“, spiega Joshua Bongard, l’informatico ed esperto di robotica dell’University of Vermont (Usa) che ha co-guidato la ricerca pubblicata su ‘Pnas’. Il team che li ha ‘generati’ ha preso delle cellule viventi da embrioni di rana e le ha assemblate. Il risultato sono xenobot millimetrici che possono spostarsi verso un bersaglio, forse anche raccogliere un carico utile (come una medicina che deve essere trasportata in un punto specifico all’interno di un paziente) e autoripararsi dopo un taglio. La promessa che li accompagna è quella di far progredire la capacità dei farmaci di arrivare a ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

