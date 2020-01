Tragedia alla Dakar, muore il pilota portoghese Paulo Gonçalves (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tragedia alla Dakar 2020: nel corso della settima tappa di uno dei rally più famosi al mondo, ha perso la vita il motociclista portoghese Paulo Gonçalves del team Hero. Da quanto si è appreso dalla direzione corsa, Gonçalvez è caduto al km 276 della prova speciale e a nulla sono serviti gli immediati soccorsi: «Gli organizzatori - si legge in una nota ufficiale - hanno ricevuto un avviso alle 10.08 e hanno inviato un elicottero medico, che ha raggiunto il motociclista alle 10.16 e lo ha trovato privo di sensi in arresto cardiaco». Lo sfortunato motociclista, dopo i tentativi di rianimazione sul posto, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Layla, dove ne è stato constatato il decesso. https://twitter.com/Dakar/status/1216293262165712896Il primo a soccorrere il portoghese è stato il motociclista australiano Toby Price, ... Leggi la notizia su gqitalia

