Striscia la Notizia: Brumotti e la sua troupe aggrediti a Monza. Cameraman ferito con un coltello (Di lunedì 13 gennaio 2020) Vittorio Brumotti Attimi di paura per Vittorio Brumotti. Ieri l’inviato di Striscia la Notizia e la sua troupe si trovavano a Monza, nei pressi di alcuni giardinetti di via Azzone Visconti – luogo noto per il traffico di droga nonostante la presenza delle forze dell’ordine – dove da sabato sera stavano documentando l’attività degli spacciatori. Questi ultimi, accorgendosi delle telecamere, hanno aggredito la squadra di Striscia, credendo si trattasse della polizia. A raccontare lo spiacevole episodio è stato lo stesso Brumotti: “A un certo punto questi spacciatori si sono resi conto forse di una telecamera nascosta e hanno aggredito i miei ragazzi scambiandoli per dei poliziotti. Un ragazzo dei nostri è stato ferito ad una gamba e io ringrazio sempre il giubbottino che è con me e che dire… c’è andata bene questa volta!” ha ... Leggi la notizia su davidemaggio

matteosalvinimi : Tutta la mia solidarietà a @brumottistar e all troupe di @Striscia per la vile aggressione subita. Spacciatori deli… - MediasetTgcom24 : Aggredita la troupe di 'Striscia la notizia' con Vittorio Brumotti: cameraman ferito a coltellate #brumotti… - trash_italiano : PENSAVO CHE MARIA FOSSE IMMUNE AI RITARDI DI STRISCIA LA NOTIZIA. #cepostaperte -