SCUOLA/ Quell'accordo Stato-Regioni sulle soft skills che supera, in meglio, il Miur (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un commento al recente accordo firmato in Conferenza Stato-Regioni in cui viene recepita l'introduzione delle soft skills dandone la competenza alle Regioni Leggi la notizia su ilsussidiario

supercocco78 : @FabyP_69 Verissimo. Purtroppo siamo in un mondo in cui anche a scuola consegnano dei tablet per prendere appunti e… - jopinaps22 : @Alessan00172574 Si però i giocatori che vengono dal barcelona , possono allenare soprattutto al barcelona perché… - Vincenzo5611 : @pbecchi Grande sig Becchi non ho capito che è quell'imbecille che dichiara una stupidaggine del genere ma questi g… -