Pokémon Spada e Scudo: Junichi Masuda risponde alle critiche riguardo i DLC (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il produttore di Pokémon Spada e Scudo, Junichi Masuda, ha risposto alle critiche riguardanti i due DLC annunciati durante il Pokémon Direct della scorsa settimana.L'Isola Solitaria dell'Armatura e Le Terre Innevate della Corona segnano una nuova era per la serie Pokémon. Pokémon Spada e Scudo stanno ottenendo queste due espansioni che aggiungono non solo nuove aree, ma anche nuovi Pokémon Leggendare e riportano vecchie creature delle serie precedenti. Il fatto di non implementare il Pokédex per l'ottava generazione era stata fortemente criticata da una parte dei fan di Pokémon, ma lo sviluppatore ha sostenuto che questo era il corso corretto per un gioco su una nuova piattaforma.Nonostante i DLC, i Pokémon presenti nei contenuti aggiuntivi potranno essere ottenuti anche attraverso gli aggiornamenti gratuiti e l'aiuto dei vostri amici. Tuttavia, Game Freak sta ancora ricevendo commenti ... Leggi la notizia su eurogamer

