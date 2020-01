Pokémon GO: l'ultimo update aggiunge l'evoluzione tramite scambio ed i Pokémon scoperti originariamente ad Unima (Di lunedì 13 gennaio 2020) Venerdì scorso, Pokémon GO si è aggiornato aggiungendo una serie di creature originarie delle regione Unima, trovati ai tempi all'interno dei giochi Pokémon Nero e Bianco di Nintendo DS, ma ha anche aggiunto una nuova meccanica di evoluzione tramite scambio, che tanto nuova non è perché comparsa ai tempi all'interno di Pokémon Rosso e Blu.Nella serie Pokémon principale, alcune creature possono evolversi solo se scambiate da un Allenatore all'altro. È qualcosa che Pokémon GO ha dovuto risolvere in passato, poiché lo scambio è stato aggiunto al gioco solo in seguito: ora anche Pokémon GO offre questa funzionalità. E arriva al momento perfetto. I nuovi Pokémon di Unima aggiunti in questa ondata includono Karrablast e Shelmet, che nei giochi della serie principale possono evolversi solo se scambiati tra loro.Circa 30 specie sono state aggiunte a Pokémon GO nel fine settimana, tra cui il ... Leggi la notizia su eurogamer

