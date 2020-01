Perugia, Cosmi in conferenza: “Contro il Napoli voglio personalità. Gattuso? Lo stimo sin da quando era giocatore” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il tecnico del Perugia Cosmi in conferenza stampa ha parlato della gara di domani contro al Napoli. L'allenatore ha detto di essere felice di incontrare gli azzurri e vuole che la sua squadra dimostri di avere personalità in campo così da far capire ai tifosi che c'è voglia di vincere. Riguardo Gattuso ha detto che c'è sempre stato un buon rapporto, lo stima sin da quando era calciatore. L'articolo Perugia, Cosmi in conferenza: “Contro il Napoli voglio personalità. Gattuso? Lo stimo sin da quando era giocatore” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

