Napoli, riconoscimento in arrivo? Non ci sarebbe però da esultare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Tapiro in arrivo per il Napoli? Valerio Staffelli oggi è stato a Castel Volturno per consegnare il ‘premio‘ del programma satirico ‘Striscia la notizia‘. I motivi di questo riconoscimento sono ancora poco chiari, anche se gli scarsi risultati del club che vede soltanto 24 punti raccolti nel girone d’andata, potrebbero aver attirato l’attenzione del programma di Canale 5. Il Napoli, infatti, occupa l’11esimo posto in classifica, viaggia a una media di quasi un punto a partita e ha messo insieme la peggior partenza degli ultimi 10 anni: abbastanza per essere “attapirato”. L'articolo Napoli, riconoscimento in arrivo? Non ci sarebbe però da esultare proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

giusyrus : RT @fnicodemo: Un mio editoriale su L'Economia del @corrmezzogiorno in cui spiego che la nomina del ministro Manfredi è anche un riconoscim… - fnicodemo : Un mio editoriale su L'Economia del @corrmezzogiorno in cui spiego che la nomina del ministro Manfredi è anche un r… - davidwon4206 : RT @sscnapoli: L’evento per il riconoscimento alla carriera di Marek Hamsik allo Stadio San Paolo è stato posticipato al termine del primo… -