Milano, travolto da detriti nel cantiere della M4: in pericolo di vita operaio di 42 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un operaio di 42 anni, al lavoro nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano, è in arresto cardiocircolatorio dopo esser rimasto semisepolto dai detriti a 18 metri di profondità da cui sarebbe riuscito a liberarsi. L’incidente è avvenuto lunedì alle 18.40 in piazza Tirana. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118 che hanno eseguito le manovre di rianimazione: l’uomo è ora ricoverato all’ospedale San Carlo in pericolo di vita. Sul posto dell’incidente anche i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Milano, travolto da detriti nel cantiere della M4: in pericolo di vita operaio di 42 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

