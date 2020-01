Meghan Markle pronta a rilasciare un’intervista “per accusare la Regina di razzismo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Mentre è in corso un vertice tra la Regina e il resto della famiglia per decidere quale sarà il ruolo di Harry e Meghan nel futuro dei Reali inglesi, il Telegraph parla di una vera e propria minaccia da parte della Markle a Elisabetta II: se non dovesse accettare le richieste della coppia, potrebbe accusarla di razzismo e sessismo in un'intervista tv. Leggi la notizia su gossip.fanpage

