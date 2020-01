Le nomination dei Brit Awards 2020 da Lewis Capaldi e Harry Styles e Ed Sheeran e Bruce Springsteen (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si terrà il 18 febbraio alla O2 Arena di Londra la nuova edizione dei Brit Awards. Nelle scorse ore sono state svelate le nomination, ben quattro per Lewis Capaldi, tra i favoriti ai premi della musica Britannica. Il cantautore è stato nominato nelle categorie Male solo artist, Song of the year con la hit Someone You Loved, Mastercard album of the year e Best new artist. Quattro anche le nomination ottenute dal rapper Dave, nelle stesse categorie di Capaldi. La canzone del rapper in nomination è Location. Tre le nomination per Stormzy che condivide con Harry Styles, Dave, Lewis Capaldi e Michael Kiwanuka la categoria dedicata al miglior artista uomo; nella categoria gemella dedicata alle artiste donne spuntano i nomi di Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel e Mahalia. Per il titolo di miglior gruppo musicale dovranno confrontarsi Bastille, Bring Me The Horizon, ... Leggi la notizia su optimaitalia

