Le confessioni di Ratzinger: “Non posso tacere. No al matrimonio, il celibato è una liberazione” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Joseph Ratzinger, predecessore di papa Bergoglio, torna a parlare di sé e delle sue considerazioni sulla Chiesa cristiana, in un volume da lui scritto e curato che uscirà il prossimo 15 gennaio. Mancano pochissimi giorni alla pubblicazione del libro scritto da Benedetto XVI. Il quotidiano francese Le Figaro ne ha anticipato alcuni stralci, condividendo con … L'articolo Le confessioni di Ratzinger: “Non posso tacere. No al matrimonio, il celibato è una liberazione” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

