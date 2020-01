La Roma e il ginocchio di Zaniolo fanno crack (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Juventus conquista all’Olimpico il titolo di campione d’inverno. A servirglielo su un piatto d’argento è l’irriconoscibile Roma di questo inizio anno. Dopo appena tre minuti Kolarov si dimentica come si marca su calcio di punizione e dopo qualche minuto Veretout perde palla al limite della propria area di rigore e non può far altro che commettere fallo da penalty. Cristiano Ronaldo fa 2-0 per i bianconeri al minuto dieci del primo tempo. Incredibile l’approccio alla gara dei giallorossi, che con due macroscopici errori riescono quasi a far partire i titoli di coda sul match a 80 minuti più recupero dal termine. Fonseca l’altro ieri in conferenza stampa ha dato il campanello d’allarme. A questa squadra manca ambizione e aggressività. E ieri ha aggiunto nel dopo gara che il problema non è l’aspetto tecnico-tattico. Insomma, andando per ... Leggi la notizia su romadailynews

