Iran, da ex pilota dico che c’erano pochi dubbi sulla tragedia del Boeing 737 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Una prima analisi dell’incidente del volo PS752 accaduto poco prima dell’alba dell’8 gennaio, pur in assenza di qualsiasi elemento oggettivo, non poteva prescindere da una considerazione preliminare: il tempo di volo del Boeing 737 era stato di pochi minuti, prima del tragico evento che pareva essere accaduto nella fase immediatamente successiva al decollo. Vi sono poche fasi del volo di un aereo di linea che siano così brevi e delineate, tecnicamente e operativamente, come il decollo. Dipendentemente dagli standard delle varie compagnie aeree, il decollo inizia con l’applicazione della spinta prevista in base al peso dell’aeromobile, alle condizioni meteo e di contaminazione della pista. Altrettanto fondamentale l’estensione degli ipersostentatori, slat e flap, nella configurazione programmata. Una volta superati i “cancelli” delle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

