Incidente stradale a Mestre | Sara muore a 25 anni sotto agli occhi del fidanzato

Nella tarda serata di ieri un Incidente stradale presso Mestre ha reciso la vita di una 25enne. Si chiamava Sara, il suo fidanzato ha assistito a tutto. La povera Sara Michieli muore in seguito ad un drammatico Incidente stradale a Santa Maria di Sala, non lontano da Mestre, in provincia di Venezia.

