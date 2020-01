Il processore di Xbox Series X è stato rivelato da Microsoft: è il chip più grande mai prodotto per console? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Microsoft si sta avvicinando a piccoli passi al reveal completo di Xbox Series X. Il tassello più recente del puzzle proviene dal direttore del reparto Xbox di Microsoft, Phil Spencer, che ha svelato uno dei componenti più importanti della console che arriverà alla fine dell'anno. Spencer, infatti, ha aggiornato il proprio profilo di Twitter con un'immagine a bassa qualità del processore alla base di Project Scarlett e, per quanto questo possa sembrare un dettaglio di poco conto, per tutti noi è sufficiente per iniziare a speculare su quelle che potranno essere le caratteristiche definitive della prossima macchina dell'azienda di Redmond. La cosa più interessante? Sembra che questo chip sia il più grande processore mai rilasciato da Sony o Microsoft nella loro storia e ciò confermerebbe la volontà delle due compagnie di offrire performance davvero estreme con le loro prossime ... Leggi la notizia su eurogamer

GamingToday4 : Il processore Xbox Series X è inciso con 8K - Eurogamer_it : Cosa può dirci sulla potenza della macchina? - GamingToday4 : Il processore Xbox Series X è inciso con 8K -