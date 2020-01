Il piano di Salvini per sbarcare a Palazzo Chigi (Di lunedì 13 gennaio 2020) Salvini prova a tornare al governo Londra, 13 gen - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "F‌inancial Times" pubblica un'approfondita analisi della situazione politica in Italia, concentrando l'attenzione sulla campagna del leader della Lega, Matteo Salvini, per le elezioni regionali che si terr Leggi la notizia su ilfoglio

mikvhd86 : RT @yenisey74: Salvini non ci aveva mai detto della sua condanna per razzismo nei confronti dei napoletani. Quante cose escono fuori piano… - Amaro57024721 : RT @yenisey74: Salvini non ci aveva mai detto della sua condanna per razzismo nei confronti dei napoletani. Quante cose escono fuori piano… - ilfoglio_it : La rassegna della stampa internazionale sui principali fatti che riguardano da vicino il nostro paese -