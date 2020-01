I principi Harry e William smentiscono in una nota ufficiale le voci di una lite: “Tra di noi niente veleni” (Di lunedì 13 gennaio 2020) William e Harry: “Tra noi niente veleni” I principi Harry e William smentiscono in una nota congiunta quanto scritto dai tabloid britannici circa una presunta lite o su toni aspri di loro divergenze recenti. La comunicazione ufficiale dei due fratelli arriva a margine del vertice convocato d’emergenza dalla Regina Elisabetta e dal principe Carlo per decidere le “sorti” di Harry e Meghan Markle all’interno della Famiglia Reale. Si tratta di “una storia falsa, non ci sono veleni tra di noi”, dicono William e Harry. La notizia è stata pubblicata “malgrado le nostre smentite”, affermano i figli di Carlo e Diana in un testo diffuso dalla corte. I due rivendicano poi l’impegno comune per la salute mentale, denunciando come attribuire loro “l’uso d’un linguaggio aggressivo sia offensivo e potenzialmente ... Leggi la notizia su tpi

GDS_it : I #principi Harry e William smentiscono: 'Niente veleni fra noi' - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Come è cambiata la vita dei principi William ed Harry: la morte della mamma, la principessa #Diana ai loro matrimoni, all… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Come è cambiata la vita dei principi William ed Harry: la morte della mamma, la principessa #Diana ai… -