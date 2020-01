Grande Fratello Vip, la moglie di Salvo a Pomeriggio Cinque: «Mio marito non è la persona che viene descritta. Ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore» – Video (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giusy Merendino - Pomeriggio Cinque Le forti espressioni di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis, pronunciate al Grande Fratello Vip 2020, hanno avuto spazio nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso ha infatti ospitato nel suo studio Giusy Merendino, la moglie del concorrente, per darle modo di esprimersi sulla “scomoda” faccenda. Pur difendendo Salvo, Giusy ha tenuto a prendere le distanze dalle sue parole: “Faccio una premessa, io non condivido assolutamente la forma, né il contenuto delle affermazioni di mio marito, appunto, durante questa conversazione qua avvenuta con gli altri inquilini; però è anche vero che vorrei specificare, puntualizzare, che mio marito non è la persona che viene descritta in questo momento. E’ una persona con la quale vivo da più di 20 anni, è il padre dei miei figli, e chi meglio di me può conoscerlo? ... Leggi la notizia su davidemaggio

