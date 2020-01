Freestyle, Coppa del Mondo Seiseralm 2020: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nel prossimo fine settimana i funamboli della Coppa del Mondo di Freestyle saranno in Italia per la precisione a Seiseralm. Il calendario prevede le gare di slopestyle sia maschile che femminile. In programma per venerdì 17 gennaio le qualificazioni e sabato 18 le gare. Fari puntati, in campo maschile, sul canadese Mark Hendrickson he ha vinto l’ultima gara di Coppa del Mondo in terra francese. Grande attesa anche per quanto potrà fare lo svedese Jesper Tjader e lo svizzero Andri Ragettli, uno dei grandi favoriti alla vittoria finale. Tra le donne occhio alla 18enne francese Tess Ledeux, trionfatrice dell’ultima tappa di Coppa del Mondo. Grande attesa anche per le prestazioni delle elvetiche Giulia Tanno e Sarah Hoefflin. Sarà un fine settimana molto intenso e ricco di emozioni sulla fantastica pista di Seiseralm. Di seguito il programma completo, il calendario e gli orari ... Leggi la notizia su oasport

