CBS al TCA: Crossover tra FBI e Most Wanted, e nuovi spinoff – Clarice, la serie sequel del Silenzio degli Innocenti (Di lunedì 13 gennaio 2020) CBS Al TCA: Dick Wolf su nuovi spinoff di FBI, dei Crossover con Most Wanted (e Chicago P.D.?). CBS ordina Clarice, tratta dal sequel de Il Silenzio degli Innocenti. Ieri CBS era al TCA Winter Press Tour a parlare un po’ del futuro prossimo del canale. Il canale dei franchise non poteva che parlare di FBI, il franchise creato da Dick Wolf (Law & Order, Chicago Fire ecc..) che molto presto potrebbe espandersi ulteriormente. Il produttore delle serie, Dick Wolf ha sempre pensato a FBI come un franchise, e lo ha proposto così a CBS. Secondo Deadline, Wolf sta già pensando, insieme a CBS, di lanciare un secondo spinoff della serie. E’ molto probabile che entrambe le parti inizieranno a lavorare al nuovo spinoff nella prossima stagione, visto che quest’anno entrambe sono impegnate a lanciare FBI: Most Wanted, il primo spinoff della serie. Il primo episodio di FBI: Most ... Leggi la notizia su dituttounpop

