Calciomercato Lecce, si insiste per Saponara: la situazione (Di lunedì 13 gennaio 2020) E’ Riccardo Saponara l’obiettivo numero uno del Lecce per il Calciomercato: i giallorossi preparano un nuovo assalto Il Lecce non ha intenzione di arrendersi: Meluso farà il possibile per riuscire a regalare a mister Liverani Riccardo Saponara. Secondo quanto si apprende da Sky Sport, nella giornata di domani i pugliesi daranno il via a nuovi contatti con la Fiorentina. Il giocatore, ora in prestito al Genoa, non è un obiettivo semplice da raggiungere, sopratttutto se si considerano i rapporti non saldissimi, per utilizzare un eufemismo, coi toscani. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

