Il tecnico del Calcio Napoli riceve il premio dall'inviato del programma "Striscia la notizia", Valerio Staffelli. Questa sera a "Striscia la notizia", su Canale 5 alle 20.35, Valerio Staffelli consegnera' il Tapiro d'oro a Rino Gattuso per l'impatto negativo che ha avuto sulla panchina del Calcio Napoli: in 4 partite gli azzurri hanno collezionato ben … L'articolo Calcio Napoli, consegnato il Tapiro d'oro a Gattuso dopo la sconfitta con la Lazio proviene da 2A News.

