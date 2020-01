Bruno Arena compie 63 anni e torna al cinema: reciterà con il figlio Gianluca (Di lunedì 13 gennaio 2020) L'attore ha festeggiato il compleanno in famiglia il 12 gennaio e presto tornerà sulle scene: avrà un ruolo nel film Uno di noi, attualmente in lavorazione, le cui riprese inizieranno in estate e che uscirà in sala nel 2021. Al suo fianco, il figlio Gianluca Arena, anche lui comico e cabarettista come papà. Leggi la notizia su tv.fanpage

