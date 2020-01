Bimbo escluso da recita, inizia un nuovo percorso per il piccolo Andrea (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAfragola (Na) – “Benvenuto”. Questo lo striscione utilizzato dagli alunni dell’istituto scolastico di Afragola, per il primo giorno tra i banchi del 2020 di Andrea, il Bimbo con sospetto autismo a cui, secondo quanto riferito dalla mamma, è stata negata la recita natalizia nella sua vecchia scuola. Una grande festa con torta e pasticcini ma soprattutto l’affetto delle maestre e dei compagni che lo accompagneranno in questo nuovo percorso. Il Bimbo è stato accolto dalle due maestre della sua classe, dalle tre di sostegno a cui è stato affidato, dalla preside Immacolata Davide e dal sindaco Claudio Grillo. L'articolo Bimbo escluso da recita, inizia un nuovo percorso per il piccolo Andrea proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

