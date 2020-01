Assume il Viagra ma fa effetto per 3 giorni: pronto soccorso a causa della pillola blu (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di un erezione che durava da tre giorni. La causa sarebbe una pastiglia di Viagra assunta dopo aver organizzato un incontro con una donna di 30 anni. Un uomo ha richiesto le prestazioni del pronto soccorso a Veracruz, in New Mexico, dopo aver … L'articolo Assume il Viagra ma fa effetto per 3 giorni: pronto soccorso a causa della pillola blu NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Assume Viagra Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Assume Viagra