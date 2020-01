AsConAuto - Rinnovate le cariche per il 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Durante il consueto incontro di inizio anno, i vertici dell'AsConAuto hanno ridefinito i ruoli del direttivo, così da far fronte alle sfide del nuovo decennio. Il numero di nuovi Consorzi affiliati alla nostra rete - ha affermato Fabrizio Guidia, presidente dell'associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli - è in crescita costante, grazie alla continua attività nel dare vita a iniziative originali, strumenti innovativi e servizi nuovi. La nostra costante ricerca tende anche a ottimizzare le risorse esistenti presso ogni concessionaria per migliorarne i processi e aumentarne la marginalità. La constatazione delle potenzialità esistenti ha orientato le scelte del board associativo acreare nuove relazioni, costruire alleanze inedite e dare il via a nuove iniziative. Un progetto che richiede sempre maggiori energie ma che si è dimostrato, nel tempo, capace di offrire un supporto ... Leggi la notizia su quattroruote

