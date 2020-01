Anche il tuo vicino di casa ha vinto un disco d’oro? La FIMI ha alzato (non di molto) le soglie: qualcosa (in futuro) potrebbe cambiare (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il disco d’oro. Uno dei sogni di qualsiasi artista. Un riconoscimento al successo di una canzone o di un album. In passato, il disco d’oro ha sempre significato cifre importanti. Centinaia di migliaia di copie vendute. Non parliamo poi del disco di platino o del disco di diamante, riconoscimenti irraggiungibili per la maggior parte dei cantanti e dei gruppi. Poi però la musica è cambiata. È cambiato il mercato, è cambiato il modo in cui si ascolta la musica, e dopo il 2000 le vendite sono crollate. Così, durante la conversione tra acquisto di dischi fisici e download, e poi in tempi recenti con i conteggi dello streaming, la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha progressivamente deciso di abbassare la soglia entro cui un disco era considerato “d’oro”. Dalle mitiche 100mila copie alle 50mila e poi giù fino alle 25mila copie sancite da una decisione del 1° gennaio 2014. Il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilvolo : Un viaggio mai fatto per la paura di perdersi lungo il percorso Ma tutto questo coraggio l'ho scoperto da quando c… - OfficialUSLecce : Ciao Giovanni il tuo sorriso e la tua forza resteranno per sempre ?? il nostro pensiero va anche alla fidanzata e a… - LegaSalvini : ++ MANCA POCO! IL 26 GENNAIO MANDIAMO A CASA IL PD, METTI 'MI PIACE' A LUCIA! ++ Ancora manca il tuo? Dai, mettiam… -