Alessandra Celentano una furia a Amici 19 | Provvedimento per Federico e Javier (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alessandra Celentano ha preso provvedimenti contro Federico e Javier ad Amici 19 per via della confessione di Valentin di sabato. Ecco cosa è successo. La puntata di Amici 19 di sabato è stata incentrata sul comportamento di Valentin, che ha accumulato una lunga serie di ritardi e che non riesce proprio a rispettare le regole … L'articolo Alessandra Celentano una furia a Amici 19 Provvedimento per Federico e Javier proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

frenchlady87 : RT @Whatsername_17_: Comunque guarda come si disperano. La Maestra Celentano li ha incastrati al loro stesso gioco CHE QUEEN INDISCUSSA. AL… - soundsblogit : Amici 19, il provvedimento disciplinare di Alessandra Celentano contro due allievi dopo le parole di Valentin - KhalPharmakon : RT @Whatsername_17_: Comunque guarda come si disperano. La Maestra Celentano li ha incastrati al loro stesso gioco CHE QUEEN INDISCUSSA. AL… -