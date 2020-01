Voli segreti, incontri e trattative: così cambia la Libia (Di domenica 12 gennaio 2020) La partita libica cambia ogni giorno. E in questi ultimi giorni, l’accelerazione in vista di una tregua tra Khalifa Haftar e Fayez al Sarraj indica che siano in molti a sperare che il quadro possa cambiare velocemente per una nuova regolarizzazione del conflitto. Soprattutto per evitare che quello che è in atto sulle coste nordafricane possa deflagrare definitivamente in un conflitto che coinvolga tutto il Mediterraneo. L’Italia prova a tornare protagonista. Ma è chiaro che adesso la palla sia passata a ben altre potenze che, dopo aver escluso di fatto Roma da chi può decidere le sorti libiche, provano a strappare posizioni di forza e imporsi anche a scapito dell’Italia. Che adesso diventa una nazione protagonista più come palcoscenico o proxy che per reale capacità di incidere in modo sostanziale sulla guerra esplosa a pochi chilometri dalle coste siciliane. ... Leggi la notizia su it.insideover

Voli segreti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Voli segreti