Villaggio di Natale a Milano, l’ultima beffa per i clienti insoddisfatti: “Nessun rimborso” (Di domenica 12 gennaio 2020) "Non procedere, allo stato, a nessuna forma di rimborso nei confronti dei clienti". È l'intenzione della società che ha organizzato il Villaggio "Il sogno del Natale" a Milano, finito nella bufera per i ritardi, le irregolarità nei cantieri e le proteste dei clienti insoddisfatti, chiuso con due settimane di anticipo il 24 dicembre. Gli organizzatori avevano annunciato di voler rimborsare i biglietti per chi aveva prenotato nelle giornate dal 25 dicembre al 6 gennaio, ma ora si sono rimangiati la promessa. Per il Codacons, che ha già annunciato una class action, si tratta di una situazione "inaccettabile". Leggi la notizia su milano.fanpage

Piergiulio58 : Villaggio di Babbo Natale a Milano, stop ai rimborsi: tremila genitori furiosi - - Profilo3Marco : RT @Corriere: Villaggio di Babbo Natale, stop ai rimborsi: tremila genitori furiosi - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano, Villaggio di Natale, stop ai rimborsi -