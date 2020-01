Verre: «Nel secondo tempo è uscito il Verona che conosciamo» – VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Valerio Verre, autore del gol che ha regalato la vittoria all’Hellas Verona contro il Genoa – VIDEO (Dal nostro inviato allo Stadio Bentegodi, Giuseppe Francesco D’Amato) – Continua la favola dell’Hellas Verona, vera sorpresa del campionato. Gli scaligeri hanno rimontato il momentaneo svantaggio contro il Genoa grazie ai gol di Zaccagni e Verre. Ecco le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo in zona mista: «Nel secondo tempo è uscito il Verona che conosciamo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

