Sci di fondo, Federico Pellegrino e Stefan Zelger sesti nella team sprint della Coppa del Mondo a Dresda (Di domenica 12 gennaio 2020) Successo transalpino nella team sprint tl maschile andata in scena oggi a Dresda, in Germania e valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo: Renaud Jay e Lucas Chanavat, con quest’ultimo che aveva vinto la prova individuale di ieri, battono Svezia I di Marcus Grate e Johan Haeggstroem, seconda, mentre completa il podio la coppia russa formata da Andrey Krasnov e Gleb Retivykh. Sesta piazza per Italia I, composta da Stefan Zelger e Federico Pellegrino. Le dieci coppie giunte in finale fanno praticamente gara di gruppo per i primi due terzi di gara, poi nella quinta frazione è Paal Troean Aune (Norvegia) a forzare ed allungare il gruppo: non c’è una vera a propria frattura, ma paga il cambio di ritmo Stefan Zelger, che dà l’ultimo cambio a Federico Pellegrino in ultima posizione a 5″4 dalla vetta. Il ritmo è ormai alto e ben presto il gruppo si spezza ... Leggi la notizia su oasport

