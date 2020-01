Salto con gli sci: Karl Geiger firma il bis a Predazzo davanti a Kraft e Kubacki, 47° Bresadola (Di domenica 12 gennaio 2020) Secondo successo consecutivo in Val di Fiemme per Karl Geiger, semplicemente superiore al resto della concorrenza sul trampolino piccolo di Predazzo nel corso di un fine settimana fantastico che gli ha permesso di portarsi in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2019-2020 con margine. Il tedesco classe 1993, alla quarta vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha concesso spazio agli avversari nella prima manche (al contrario della gara di sabato) inserendosi in seconda piazza parziale a 1.9 punti dalla vetta per poi fare decisamente la differenza nella seconda serie con un Salto mostruoso di 103.5 metri (a mezzo metro dal punto HS) con vento alle spalle abbastanza forte da stanga 8. Alle spalle di un ingiocabile Geiger si sono inseriti per la seconda gara di fila sul podio anche l’austriaco Stefan Kraft, in testa a metà gara prima di essere ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Salto con gli sci: Karl Geiger firma il bis a Predazzo davanti a Kraft e Kubacki, 47° Bresadola - g_giuseppina : La Rai ...con Sanremo..Rita Pavone, fa un salto indietro di decenni, verso la preistoria della tv... D’altra parte,… - paroledivino : RT @missaglia_sara: Salto di Coloras, Malvasia di Bosa di Angelo Angioi a Tresnuraghes. I “salti” sono terreni boschivi, con roccia affiora… -