PS5 nell’attesa del reveal, quando verrà presentata ufficialmente? (Di domenica 12 gennaio 2020) L'anno di PS5 e Xbox Series X è ormai cominciato, con il countdown che è ufficialmente partito. La fine del 2020 vedrà l'esordio delle due nuove piattaforme di Sony e Microsoft, un salto generazionale che, come di consueto, terrà gli utenti col fiato sospeso fino al day one delle nuove piattaforme. Da un lato abbiamo Microsoft più in forma e pimpante che mai, pronta a sfruttare tutti gli spot disponibili per far parlare di sé e del suo nuovo gioiellino. La chiusura del 2019 ha infatti visto il reveal del design di Xbox Series X in occasione dei The Game Awards 2019, gli Oscar dei videogiochi. Ma quando farà la sua mossa Sony? PS5, che fine hai fatto? A meno di dodici mesi dall'esordio ufficiale sugli scaffali dei negozi, di PS5 si sa ancora troppo poco. Paradossalmente il nuovo hardware del colosso nipponico fa parlare di sé più per la sua assenza che per le specifiche ... Leggi la notizia su optimaitalia

