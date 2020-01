Parma 2020, Coldiretti: sinonimo di qualità del cibo, basta parmesan (Di domenica 12 gennaio 2020) L’anno di Capitale della Cultura deve essere anche “l’occasione per tutelare l’identità ed il buon nome di una città che è sinonimo di qualità e buona alimentazione nel mondo dove, purtroppo, il termine ‘Parma’ è il più usurpato per indicare produzioni che nulla hanno a che fare con il territorio, con il Parmigiano Reggiano, che è il prodotto agroalimentare più imitato, e diventa ‘parmesan’ dagli Stati Uniti all’Australia, dal Sudafrica fino alla Russia, ‘parmesano’ in Uruguay o ‘Parmesao’ in Brasile, senza dimenticare i formaggi similari che si moltiplicano anche in Europa“: lo ricorda Coldiretti in occasione dell’inaugurazione dell’anno di ‘Parma Capitale della Cultura’ con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un’occasione straordinaria, con la Parma ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

