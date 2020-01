Melissa Satta Instagram, gambe nude sinuose sulle lenzuola mentre stringe un cuscino: «Fata incantevole, bei piedini …» (Di domenica 12 gennaio 2020) Melissa Satta Instagram: strabiliante ed elegante, la ex velina sarda di Striscia la Notizia sa come deliziare i followers sui social. Come in tanti le scrivono a commento delle sue sensualissime foto, infatti, «A 33 anni non c’è nessuna come te!». E ancora: «Ma cosa sei?», «Mamma mia … », «No c’è niente da fare, sei la più bella di tutte!», per citare alcuni dei post apparsi in queste ore sotto la sequenza di scatti che ha mandato su di giri gli ammiratori e ammiratrici (Sì, la Satta è molto apprezzata anche dalle donne!) della affascinante Melissa. Melissa Satta: stacco di coscia pazzesco su Instagram, i followers approvano! E’ sotto gli occhi di tutti che da quando la sexy modella e il marito calciatore Kevin-Prince Boateng, attualmente attaccante della Fiorentina, si sono riappacificati dopo un anno di crisi matrimoniale e lontananza, la sensuale Melissa sia ... Leggi la notizia su urbanpost

