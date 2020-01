Ma proprio il contenitore "liquido" del Pd ha prodotto il populismo (Di domenica 12 gennaio 2020) Ma è proprio vero che il contenitore è meno importante dei contenuti, come sostiene Sergio Cofferati nel suo peraltro interessante intervento su Huffington? A me sembra che entrambi siano importanti – come per la democrazia così per il partito: le regole e la struttura del contenitore non sono pura formalità, ma danno forma alla sostanza; e in questo senso sono parte del contenuto. Per meglio chiarire questo punto occorre riflettere sul successo del populismo in questi ultimi anni. Successo che è dovuto prima di tutto alla crisi e al declino dei contenitori partitici. Il populismo è la celebrazione del post-partito, è l’incoronazione del movimento che vince sul partito. Una storia antica, che attraversa il Novecento e che ritorna periodicamente a galla, ogni volta che il sistema partitico mostra crisi di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

