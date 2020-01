E’ morto Giovanni Custodero, il calciatore affetto da un sarcoma osseo (Di domenica 12 gennaio 2020) Giovanni Custodero è morto. Il 27enne pugliese, affetto da sarcoma osseo, è deceduto domenica 12 gennaio 2020. BRINDISI – Giovanni Custodero è morto. Il giovane portiere di Calcio a 5 non è riuscito a vincere la propria battaglia contro il sarcoma osseo che lo aveva colpito ormai diversi anni fa. Una continua lotta che lo ha portato anche a perdere una gamba ma il 27enne non ha mai alzato bandiera bianca affrontando il tutto con il suo consueto sorriso e soprattutto diventando promotore di molte iniziative di beneficenza. Ma nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate tanto che il calciatore ha dovuto ricorrere alla sedazione profonda per lenire il dolore. La morte è avvenuta domenica 12 gennaio 2020 ma Giovanni resterà sempre un simbolo di questa battaglia. L’ultimo messaggio di Giovanni Una battaglia raccontata sui social come l’ultimo ... Leggi la notizia su newsmondo

