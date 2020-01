Dakar, muore Paulo Gonçalves: caduta fatale per il motociclista (Di domenica 12 gennaio 2020) Dakar, Paulo Gonçalves motociclista portoghese è morto nel corso della settima tappa della nota competizione motoristica off road Un incidente è costato la vita al motociclista portoghese Paulo Gonçalves, deceduto durante la sesta tappa del Rally Dakar in corso nel deserto dell’Arabia Saudita. Pilota esperto, Gonçalves aveva 40 anni. Non si conoscono con esattezza le … L'articolo Dakar, muore Paulo Gonçalves: caduta fatale per il motociclista proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

