Corsport: Napoli, partito l’assalto a Tsimikas e Politano (Di domenica 12 gennaio 2020) Ieri è stato il giorno di Demme, oggi dovrebbe essere quello di Lobotka, il Napoli porta a casa i primi due acquisti del mercato di gennaio, ma non ha intenzione di fermarsi e continua a monitorare altre situazione, come scrive oggi il Corriere dello Sport, si fanno i nomi di Tsimikas e Politano, ma le trattative sono ancora lontane dall’essere in dirittura d’arrivo Ma il mercato resta ancora vivo e il Napoli qualche idea ce l’ha: la prima, trascina sulla corsia di sinistra, settore difensivo, riservato (eventualmente) al greco Tsimikas. Ma poi ce n’è pure un’altra tentazione, stavolta a destra e in attacco, e si chiama Matteo Politano: un tempo, ma neanche tanto tempo fa, “inserito” in uno scambio con Llorente e ora inseguito da solo. C’è il Milan, c’è la Fiorentina e c’è anche il Napoli: sta lì, osserva L'articolo Corsport: Napoli, partito l’assalto a Tsimikas e ... Leggi la notizia su ilnapolista

