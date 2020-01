X-Men: The New Mutants, la Disney smentisce che film sia nel MCU (Di sabato 11 gennaio 2020) A poche ore dal suo inserimento nel Marvel Cinematic Universe, X-Men: The New Mutants ne è stato tagliato fuori come ha prontamente affermato Disney. Finalmente i fan Marvel avevano gioito per X-Men: The New Mutants, il film che nelle scorse ore era stato inserito nella lista dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe ma, dopo sole poche ore, la Disney ha subito smentito affermando che il progetto si distacca dall'Universo Marvel. Una grande sorpresa per tutti gli appassionati, che pensavano finalmente di vedere X-Men: The New Mutants sul grande schermo, dopo l'annuncio fatto tramite una newsletter di D23 Expo: "C'è una nuova aggiunta seriamente elettrizzante al Marvel Cinematic Universe, che si presenta sotto forma delle ultime novità di Twentieth Century Fox e Marvel Entertainment" ... Leggi la notizia su movieplayer

