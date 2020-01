Un altro punto a sfavore di Huawei Mate 30 Pro: parla DxOMark (Di sabato 11 gennaio 2020) Esce un po' ridimensionato il Huawei Mate 30 Pro su DxOMark, anche se non per quanto riguarda le sue indiscusse qualità fotografiche. Gli esperti hanno trovato da ridire circa il comparto audio del top di gamma del produttore cinese, un altro degli aspetti che la loro analisi tende a prendere in considerazione. Il dispositivo non è risultato essere il peggiore tra gli smartphone esaminati, visto che si attesta terz'ultimo, e quindi decimo su dodici. Fa parecchio strano che la classifica premi più il Huawei Mate 20 X, che lo supera di 15 punti, primo a quota 75 punti (il telefono supera anche iPhone XS Max e iPhone 11 Pro Max). Il Huawei Mate 30 Pro ne guadagna 60 nell'insieme, di cui 57 relativamente alla riproduzione e 72 per la registrazione. I punteggi, in media comunque bassi, sono dovuti ad un volume piuttosto scarso e ad una qualità sonora appena sufficiente, ma non di certo ... Leggi la notizia su optimaitalia

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: “Perchè è stato ceduto #Caldara? Sono state fatte valutazioni dal punto di vista tecnico e fi… - soleluna2921 : @gdigiuliana0611 @matteosalvinimi Ci mancherebbe, ognuno deve rispettare le opinioni degli altri senza né offendere né altro punto. - OptiMagazine : Un altro punto a sfavore di #HuaweiMate30Pro: parla DxOMark -