Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 12 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Inter**462Juventus453Lazio424Atalanta** 355Roma356Cagliari**297Parma258Milan**259Napoli**2410Torino2411Bologna2312Hellas Verona*2213Udinese2114Sassuolo1915Fiorentina1816Sampdoria1617Lecce1518Brescia1419Genoa1420SPAL12 *una partita in meno**una partita in più Serie A, la 18^ giornata Il 2020 riparte da dove eravamo rimasti. Inter e Juventus proseguono ‘a braccetto’ in vetta alla classifica. La Lazio non demorde. In chiave quarto posto la Roma perde contro il Torino e l’Atalanta si porta a -1. Nelle parti basse della classifica vittoria del Genoa con la Spal che si ritrova all’ultimo posto. fonte foto https://twitter.com/Inter Serie A, la 17^ ... Leggi la notizia su newsmondo

