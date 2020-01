Sardine: Boschi, 'passare dalla protesta alla proposta richiede un salto di qualità' (Di sabato 11 gennaio 2020) Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "Non so i sondaggi su cosa si basino al momento, perché i primi ad escludere che possano trasformarsi in un partito politico sono gli stessi attivisti del Movimento delle Sardine che nascono con la finalità di mobilitare le piazze". Così Maria Elena Boschi sul sondaggi Leggi la notizia su liberoquotidiano

LauraGio_75 : @Arte_e_Politica @kiara86769608 @fattoquotidiano @luigidimaio @Mov5Stelle Il @fattoquotidiano ormai è in campagna e… - robymark1 : RT @ChiodiDonatella: PERICOLO #FASCISTA: #REPUBBLICA CONTRO IL #SECOLODITALIA Sì alle #sardine che negano il diritto di ascolto a #destra.… - albertoacciarit : Eravamo seduti sui nostri comodi divani, ci siamo alzati e stretti in piazza, ora ci siamo messi in cammino. Le pia… -