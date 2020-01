Rosa Johnny Deep per i figli Emanuele e Rosalba/ Ricordo del padre, C'è posta per te, (Di sabato 11 gennaio 2020) Rosa fa una sorpresa ai figli Emanuele e Rosalba a C'è posta per te dopo la morte del padre Andrea: arriva per loro Johnny Depp! Leggi la notizia su ilsussidiario

PaneraiVittoria : Ma rosa che quando vede Johnny manco se lo fila? Ma cosa hanno tutti lì dentro? Sono abituati a vederlo? Perché io no #CePostaPerTe - coly_rosa : RT @sandrinaadmni: Johnny Depp MERAVIGLIOSO. Ho amato il suo modo di guardare la mamma, di confortarla, di sostenerla, il gesto del fazzole… - rosa_col : Se ci fossi io seduta accanto a Johnny Depp #cepostaperte -