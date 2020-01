Rai: Marcucci, ‘Salini faccia subito nomine’ (Di sabato 11 gennaio 2020) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – ‘La Rai non può perdere altro tempo, i dati di ascolto ci dicono che non si può più aspettare. L’Ad Salini faccia subito le nomine sui Tg e sulle reti o ammetta di non essere in grado”. Lo afferma il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci. L'articolo Rai: Marcucci, ‘Salini faccia subito nomine’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

