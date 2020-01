Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, programma, streaming, italiani in gara (Di sabato 11 gennaio 2020) Seconda giornata di gare alle Olimpiadi Invernali Giovanili 2020, di scena a Losanna (Svizzera). Fari puntati sullo sci alpino e sul biathlon con le prove della combinata maschile e femminile e con l’individuale per ragazzi e ragazze. L’Italia proverà a giocarsi le proprie carte da medaglia, puntando soprattutto sulla gara con sci stretti e fucile al femminile. Linda Zingerle, infatti, è atleta di grande talento, molto consistente nelle frazioni di fondo e in crescita al poligono. Potrebbe essere infatti tra le possibili outsider per il podio. Non resta che aspettare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari delle gare di oggi alle Olimpiadi Invernali Giovanili (sabato 11 gennaio). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale del CIO e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 oggi in tv: orari, ... Leggi la notizia su oasport

