Napoli Primavera, Baronio: «Dobbiamo continuare a lottare» – VIDEO

Napoli Primavera, l'allenatore Roberto Baronio commenta la sconfitta contro la Juve: «Stiamo annegando e Dobbiamo aggrapparci»

Roberto Baronio, allenatore del Napoli Primavera, ha parlato dopo la sconfitta dei suoi ragazzi contro i coetanei della Juventus. Queste le parole del tecnico partenopeo sul match: «Dispiace perché oggi i ragazzi hanno fatto una buona gara, stanno facendo tutto quello che possono fare ma bisogna mettere qualcosa in più per vincere le partite. Stiamo annegando e Dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa».

